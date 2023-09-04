Bakan Berova, Tüm Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Çalıştıklarını Söyledi

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ekonominin canlanması, ekonomik istikrarın korunması ve halkın alım gücünün refaha ulaşması adına ne yapılması gerekiyorsa bunun için tüm paydaşlarla işbirliği ve diyalog çerçevesinde çalıştıklarını söyledi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ülkemizin en saygın ve uluslararası tanınırlığı olan kuruluşlarından bir tanesi olduğunu belirten Berova, ülke ekonomimizin ana lokomotif faktörünü oluşturan iş insanlarının ayrıca ticaret alanındaki temsilcileri olduğunun da altını çizdi.

Ülkede ekonomik alanda bir takım sorunun olduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı, bu sorunları çözebilme adına da hep beraber ortak bir akıl oluşturarak bu akıl çerçevesinde çalışılması gerektiğini, bu nedenle tüm sivil toplum kuruluşlarının görüş ve beklentilerini de dikkate alarak, işbirliği ve diyalog içerisinde olduklarını kaydetti.

İş insanlarını da yakından ilgilendiren gümrük işlemleri ile ilgili de konuşan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, hedeflerinin hızlı ve güvenli bir şekilde malların ülkeye gelişini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’de konuşmasında, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın adeta koltuğa oturmadan ilk iş olarak gümrüklerde incelemelerde bulunmasının iş çevreleri tarafından yakından ve takdirle karşılandığını belirtti.

Deniz; “Geldiğiniz gün itibarı ile arazidesiniz. Bugünün sorunları olmasa da geçmişte biriken sorunları önünüzde buldunuz. Gazimağusa Limanı, akabinde Girne limanı ve gümrüklerde yapmış olduğunuz incelemeleri yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Biz de oda olarak mevcut sorunların çözümü noktasında öneri sunmaya ve işbirliğine hazırız” dedi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, ivedi olarak gördüklerini konuları da başlık altında dile getirdiği konuşmasının devamında görüş, öneri ve beklentilerini açıkladı. Özellikle kayıt dışı ekonomi ile mücadele vurgusu yapan Deniz, KTTO üyelerinin tümünün kayıt altında olduğuna işaret etti.