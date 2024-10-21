Bakan Berova: Erken seçim bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur

ads ads ads ads
21/10/2024

ads
Bakan Berova: Erken seçim bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programına katılarak erken seçim tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Berova, erken seçimin ülke için faydalı olmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an için bir erken seçim, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur. 2026'da cumhurbaşkanlığı seçimi var ve o zamandan sonra bu konular masaya yatırılabilir. Şu anda bir seçim, halkımıza ve kimseye iyi gelmez."

21/10/2024 14:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.