Bakan Berova: Erken seçim bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programına katılarak erken seçim tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Berova, erken seçimin ülke için faydalı olmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu an için bir erken seçim, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur. 2026'da cumhurbaşkanlığı seçimi var ve o zamandan sonra bu konular masaya yatırılabilir. Şu anda bir seçim, halkımıza ve kimseye iyi gelmez."