Bakan Canaltay: Olası bir kıyılarımıza kirlilik yönelmesi halinde ne yapacağımızı biliyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi'nin devrede olduğunu söyledi. Resmiye Canaltay, üç adet römork ve personelinin kirlilik ekipmanları ile bariyerleri kullanarak yoğun bir çaba ortaya koyduğunu belirtti.

Bakan Canaltay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi devrede. Üç adet römork ve personeli kirlilik ekipmanları ile bariyerleri kullanarak yoğun bir çaba ortaya konuyor. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'nın organize ettiği Altuğ ve Yapracık isimli deniz unsurları üzerlerindeki bariyerler ve kirliliğe müdahale ekipmanlarıyla devrede. İnsansız Hava Araçları ve KKTC hava unsurlarıyla önce kirlilik tespiti yapılıp, ardından kirliliğin hareket yönleri belirlenerek müdahale ediyoruz. KKTC denizlerimiz ve sahillerimiz için risk oluşturacak kirlilik kopmalarına a nında müdahale ediyoruz. Ardından da uluslararası sulardaki kopmalar imha ediliyor. Riskli alanlar belirlenerek, ilk etapta turizm bölgeleri, Altın Kumsal ve balıkçı barınakları korunacak şekilde eylem planımız da hazır. Olası bir kıyılarımıza kirlilik yönelmesi halinde ne yapacağımızı biliyoruz. Denizlerimizde halkımızı da gurur duyacağı bir işbirliği ile uluslararası camianın refleksi beklenmeden, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tam bir işbirliği sergileniyor. Dün de belirttiğim gibi, uluslararası camianın da sorunu olan bu kirlilikle mücadelede, ortaya üstün bir gayret koyan, eylem planını harfiyen uygulayan tüm personelimiz ve Türkiye'den gelerek emek veren herkese teşekkür ederim.

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01/09/2021 14:02