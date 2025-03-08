Bakan Çavuş, Dipkarpaz’daki üreticilerle bir araya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Dipkarpaz bölgesindeki üreticilerle bir araya gelerek, sektörün güncel durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıya bölgedeki çiftçiler, hayvancılar ve sektör temsilcileri katıldı.

Bakan Çavuş, üreticilerin karşılaştıkları sorunları dinleyerek, yaşanan sıkıntıları yerinde tespit etti. Çavuş, üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve tarımsal kalkınmayı desteklemek adına Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hükümetin ve bakanlığın tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik teşvik ve destek programlarından bahseden Çavuş, üreticilerin bu desteklerden en verimli şekilde faydalanabilmesi için gerekli yönlendirmelerin yapılacağını belirtti.

Tarımsal üretimin güçlendirilmesi, üreticilerin maliyet yükünün hafifletilmesi ve verimliliğin artırılması için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Çavuş, bölgesel üreticilerin taleplerini dikkate alarak çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Üreticiler de toplantıda söz alarak, tarımsal girdilerde yaşanan maliyet artışları ve sulama sorunlarıyla ilgili beklentilerini dile getirdi. Bakan Çavuş, üreticilerle sürekli diyalog halinde olmaya devam edeceklerini ve sektörün gelişimi için gerekli adımları atmaya kararlı olduklarını belirtti.