Bakan Çavuş, Gazze’de sivillere yönelik saldırıyı kınadı

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18/10/2023

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Bakan Çavuş, Gazze’de sivillere yönelik saldırıyı kınadı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İsrail’in sivilleri hedef alan saldırısının “insanlık suçu” olduğunu vurgulayarak şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuş’un mesajı şöyle:

“İsrail’in, doğrudan sivilleri hedef alan saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Çocukların, kadınların ve sivillerin tedavi gördüğü Gazze’de bir hastaneyi hedef alan saldırı bir insanlık suçudur. Yaşanan trajik kayıplar dolayısıyla Filistin halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diler, bölgeye kalıcı barışın gelmesini temenni ederim.”

18/10/2023 14:19
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TAGS: Bakan Çavuş, Gazze
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