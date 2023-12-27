Bakan Çavuş, hak kazanan işletmelere “Güvenli Yem ve Süt Üretim Sertifikaları”nı verdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hak kazanan işletmelere “Güvenli Yem ve Süt Üretim Sertifikaları”nı verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Süt Kurumu, Veteriner ve Hayvancılık Dairesi PDO Süt Üretim Çiftliği olabilecek çiftlikleri, çalışmalar sonucu ilk etapta 6 büyükbaş ve 5 küçükbaş işletmesi PDO gerekliliklerini yerine getirdi ve kurumlar tarafından sertifikalandırıldı.

İşletmeler aynı zamanda yabancı denetim kuruluşu Bureau Veritas tarafından denetlendi ve PDO süt üretim çiftlikleri olarak sertifikalandırıldı.

İkinci etapta Nisan 2023 tarihinde 2 büyükbaş çiftliği Hasan Yahya, Bahar Alibaba ve 2 küçükbaş çiftliği Sultan Nurel ve Melyos Hayvancılık sertifikalandırıldı. Bu dört işletme ay içerisinde Bureau Veritas tarafından denetlemeleri tamamlanacak.

Bir senesini dolduran Mustafa Hacı Ali Ltd, Murat Yeşilada, Balıkesir Hayvancılık, Gülgün (Roseday), Gökal Hayvancılık, Bahaeddin Tosun, Mustafa Bergün ve Hilmi Kuşar’ın sertifikaları da yerel kurumlar tarafından yenilendi ve ilk kez sertifika alacak olan Latife Nurgül Akmal, ALZE Ticaret, İçim Kavuklu, Şerife Gündüz, Mağusa Çiftlik Ürünleri ve Soner Emel Seylani toplamda 6 küçükbaş işletme yerel kurumlar tarafından denetlenip birinci Güvenli Yem ve Süt Üretim Sertifikalarını aldı.

Toplamda 13 küçükbaş ve 8 büyükbaş işletme, SÜTEK, Veteriner ve Hayvancılık Daireleri tarafından PDO çiftliği olarak sertifikalandırdı ve Meneşei Korumalı ürün olarak Halloumi / Hellim üretimi yapacak üretim tesislerine süt sağlamaya hazır duruma getirildi.

Bilindiği üzere Halloumi / Hellim; Nisan 2021 tarihinde AB Resmî Gazetesinde yayınlanan bildiriyle PDO ürünü (Menşei Korumalı Ürün) olarak ilan edilmişti. Bu kararın ardından Avrupa Birliği’nde yalnızca Kıbrıs adasında, gerekliliklere uygun olarak üretilen hellim Halloumi / Hellim olarak pazarlanabilecek. Bu karar, Yeşil Hattın her iki tarafındaki üreticilere ürünleri için PDO sertifikasyon sürecine başvuruda bulunma olanağı sağladı.

- İlan tarihinden itibaren bugüne, Kuzey Kıbrıs’ta 3 hellim üretim tesisi sertifikalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ilan tarihinden itibaren bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’ta 3 hellim üretim tesisi (Gülgün, Arden ve Garanti) uluslararası akredite bir kurum olan Bureau Veritas tarafından denetlendi ve PDO Üretim Sertifikası almaya hak kazandı. Bu üretim tesislerinde PDO ürünü Halloumi / Hellim üretiminin gerçekleşebilmesi için PDO sertifikası almış süt üretim çiftliklerinden gelecek sütün kullanılması gerekiyor. Hayvancılık Dairesi; Veteriner Dairesi ve SÜTEK ile istişare içerisinde PDO Süt Üretim Çiftliği olabilecek çiftlikleri tespit etmiş ve sahadaki çalışmalar tescilin ilanından hemen sonra başlattı.

Menşei Korumalı Ürün (PDO ürünü) olabilmek için öncellikle üretim çiftliklerinin hastalıklardan ari, hijyenik koşulları sağlaması ve süt ile yemin hijyen ve güvenlik kurallarına uyması gerekiyor.

Diğer önemli gerekliliklerden biri ise beslemede kaba yemin yüzde 100’nün yerli ve bir yıl içerisinde süt üretimi için tüketilen kaba ve kesif yemin orijinin kuru madde oranı üzerinden toplamda yüzde 51 üzerinde yerli olması.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının açıklamasında konuyla ilgili “Bu süreçte kurumlarımız Süt Kurumu, Veteriner ve Hayvancılık Dairesi istişare halinde PDO Süt Üretim Çiftliği olabilecek çiftlikleri tespit etmiş ve sahada çalışmalar başlatılmıştır” denildi.