Bakan Çavuş, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyetiyle görüştü

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01/09/2023

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Bakan Çavuş, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyetiyle görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmede, ülkedeki hayvancılık sektörünün durumunu ele alarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi konusunda da gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Çavuş, paydaşlarla hareket etmenin ülke üretimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da görüşmede, Bakanlık’tan beklentilerini iletti.

01/09/2023 18:42
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TAGS: Bakan Çavuş, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyetiyle görüştü
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