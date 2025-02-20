Bakan Çavuş, Yedidalga ve Yeşilırmak balıkçı barınaklarını ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Yedidalga ve Yeşilırmak balıkçı barınaklarını ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuş ilk olarak Yedidalga Balıkçı Barınağı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında üreticilerin talep ve beklentilerini dinleyen Çavuş, sürdürülebilir üretim için yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- "Sektör temsilcileriyle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Balıkçılık sektörünün gelişimi ve üreticilerin daha iyi koşullarda faaliyet gösterebilmesi için gerekli adımların atılacağını belirten Çavuş, üretimin sürdürülebilirliği açısından altyapı ve destek mekanizmalarının önemine vurgu yaparak, sektör temsilcileriyle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bakan Çavuş, Yedidalga’daki temaslarının ardından Yeşilırmak Balıkçı Barınağı’nı da ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Barınaktaki mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Çavuş, devam eden projelerin ilerleyişi ve sektöre katkıları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretleri sırasında Bakan Çavuş’a Bakanlık Müsteşarı Ercan Akerzurumlu, Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Su Dairesi Müdür Tarkan Çeki, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Bölge Tarım Dairesi yetkilileri eşlik etti.