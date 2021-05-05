Bakan Çavuşoğlu, Ankara’ya Gidiyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşmek üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Oktay ve Pakdemirli ile bugün saat 16.00’da tarımsal sulama konusunda toplantı yapacak.

Çavuşoğlu, toplantının ardından, bugün akşam saatlerinde ülkeye dönecek.

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05/05/2021 09:31