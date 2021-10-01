Bakan Çavuşoğlu, Asiltürk İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Çavuşoğlu, Türkiye’deki Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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01/10/2021

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Bakan Çavuşoğlu, Asiltürk İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’deki Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakanı Çavuşoğlu, Asiltürk’ün vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek Merhuma Allah’tan rahmet,  ailesine, Saadet Partisi camiasına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

01/10/2021 15:48
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TAGS: Çavuşoğlu, Türkiye#Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu
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