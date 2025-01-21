Bakan Çavuşoğlu Bolu’daki yangınla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

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21/01/2025

Bakan Çavuşoğlu Bolu’daki yangınla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’nin Bolu ili Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu mesajında,  “Türkiye’nin Bolu ili Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

YAYIN TARİHİ:
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