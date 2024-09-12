Bakan Çavuşoğlu, Kar-İş ve KTTTB Yetkilileri ile Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) yetkilileri ile görüştü.

Görüşmede, öğrenci taşımacılığının yeni eğitim yılında sorunsuz bir şekilde sürdürülmesi için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Yaptıkları görüşme sonucunda her iki kurumla da mutabakata vardıklarını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına ilerleyen günlerde bir protokol imzalayacaklarını duyurdu.

Öğrenci taşımacılık hizmetlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Çavuşoğlu, yeni eğitim yılında da öğrenci taşımacılığının sorunsuz devam edeceğini ve iş birliğinin her iki taraf için de verimli geçeceğine olan inancını dile getirerek, hayırlı olmasını temenni etti.