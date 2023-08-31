Bakan Çavuşoğlu, Kitaplardaki Değişiklikle İlgili Açıklama Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kitaplarda toplumun kültürünü, inancını, demokratik yapısını ve aile yapısını bozacak bir durumun olması halinde gerekeni yapacaklarını vurguladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi velileri ile görüşmesinin ardından Bakanlık önünde açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, kitapların güncellenmesiyle ilgili yapılan işlemlerin, KKTC’de ve Türkiye’de bulunan Talim ve Terbiye kurullarının ortak çalışmalarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu kitapların müfredatları ve yazımları 2010 yılında başladı ve 2018’de de tamamlandı. Dolayısıyla, yazılan kitapların tekrar gözden geçirilmesi, eksikliklerinin giderilmesi ve güncellenmesi konusunda bir çalışma yapma zorunluluğu vardı ve geç bile kalındı. Bugün 65 kitabımız değerlendirilerek ve güncellenerek Türkiye’de baskıya girmiş ve basımı tamamlanarak ülkemize ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Kitapların dijital ortamda da paylaşıldığını ve bazı kişilerin kitaplarla ilgili eleştirilerde bulunduğunu da dile getiren Çavuşoğlu, toplumun bir bireyi ve hükümetin Milli Eğitim Bakanı olarak ortaya konulan tespitleri ve yorumları değerlendirmekle mükellef olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, tartışma yaratan fasikülleri incelediğini ve Talim ve Terbiye kurulunun kitaplarda rahatsız edici bir içeriğin olmadığı bilgisini verdiğini de söyleyerek, “Buraya gelen ailelerimiz kitapların içeriğinde tartışma yaratacak birçok konu olduğunu iddia ediyor. Ben buradan onlara söz veriyorum ki, eğer iddialarınızda bir haklılık payı varsa, bunun gereğini yapmakta Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevidir. Kitaplarımız limandan çıktıktan sonra Talim ve Terbiye Kurulu’nu toplayıp ortaya konulan tespitleri, benim başkanlığımda toplantı yaparak incelettireceğim.” dedi.

Çavuşoğlu, kitaplarda toplumun kültürünü, inancını, demokratik yapısını ve aile yapısını bozacak bir durumun olması halinde gerekeni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk toplumunun özgür bir toplum olduğu ve özgürlüklere önem verdiğini ancak Bakanlığın hiçbir bakış açısının diğerine hükmetmesine müsaade etmeyeceğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti; “Laikliğin güvencesi sadece bugün buraya gelenler değil, Kıbrıs Türk toplumunun tümüdür. Ancak, maksatlı söylemlerle bugün burada siyaset yapmaya çalışanlar ve söylemleriyle din düşmanlığını, din nefretini hatta devlete nefreti yukarıya çekmeye çalışanlar var. Biz bunları ayrıştıracak durumdayız ve biz burada Ulusal Birlik Partisi başta olmak üzere hükümetimiz laikliğin savunucusudur, inançların savunucusudur, inanç eğitiminin savunucusudur, özgürlüklerin savunucusudur ve Atatürk ilkelerinin savunucusudur. Kimse bir diğerinden daha laik, daha Atatürkçü kisvesine bürünmesin çünkü bu topraklardaki insanların geneli Atatürkçüdür.”

Kıbrıs Türk toplumunun bir özelliğinin daha olduğuna ve ne maksatla olursa olsun kimseye hakaret veya küfür etmediğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bugün yapılan eylemde bazı kişiler tarafından hakarete uğradıklarını ve bu hakaretleri yapanların da öğretmen olmasının kendilerini ayrıca yaraladığını söyleyerek, halkın ve çocukların lehine mücadele etmeye devam edeceklerine vurgu yaptı.

Laik Demokratik Eğitim İçin Mücadele Hareketi velilerini gerçekleştirilecek toplantıya da davet edeceğini belirten Çavuşoğlu, diyalog kapılarının herkese açık olduğuna vurgu yaptı.

Gerçekleştirilen eylemde eylemcilere duyduğu saygıyı ve söylemlerine kulak verdiğimi gösterebilmek adına yanlarına geldiğini belirten Çavuşoğlu, bazı kişilerin alışkanlık haline getirdiği tavırlarla kendisine konuşma hakkı vermemeye çalıştığını ve bu zihniyetin maalesef ailelerin yaptığı eylemin içine girdiği söyledi.

Maksadını aşan söylemlerde bulunanları kınadığını ve bu toprakların bir bireyi olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı laiktir, Atatürkçüdür, Atatürk ilke ve inkılaplarını dilinde değil gönlünde taşır.” dedi.