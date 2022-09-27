Bakan Çavuşoğlu, Libya Teknik ve Mesleki Eğitim Bakan Yardımcısı Taher M. Otman Ben Taher’i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Libya Devleti Teknik ve Mesleki Eğitim Bakan Yardımcısı Taher M. Otman Ben Taher ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC üniversitelerinde okuyan Libyalı öğrencilerin durumu ve yükseköğrenim alanında yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Yardımcısı Taher M. Otman Ben Taher ve beraberindeki heyeti kabul etmekten dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının selamını iletti.

Çavuşoğlu, KKTC’nin üniversite adası olduğunu ve yurt dışından gelen öğrenciler için huzurlu bir ortamının bulunduğunu belirterek, KKTC üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Libyalı öğrencilere eğitim bursu sağlamak istediklerini söyledi.

-Taher

Libya Devleti Teknik ve Mesleki Eğitim Bakan Yardımcısı Taher M. Otman Ben Taher de, kabulünden dolayı Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, Libya halkının sevgi ve selamlarını getirdiklerini belirtti.

KKTC üniversitelerinde okuyan Libyalı öğrencilerin durumları ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Taher, Bakan Çavuşoğlu’nu Libya’da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, Çavuşoğlu’nu Libya’ya davet etti.

KKTC üniversitelerine daha fazla öğrenci göndermek istediklerini de kaydeden Taher, KKTC vatandaşı olan ve Libya’da bulunan üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilere de burs verebileceklerini söyledi.

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27/09/2022 16:46