Bakan Çavuşoğlu, Prof. Dr. Bilgili’yi kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, eğitim alanında yaşanan gelişmeler ve ilerlemeler ele alınırken, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Türkiye Maarif Vakfı’nın sahip olduğu misyon ve eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında Çavuşoğlu’na bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, TC ve KKTC arasındaki iş birliğinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, Bilgili’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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16/11/2022 16:09