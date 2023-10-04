Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk Devletler Teşkilatı, Türk Dil Kurumu ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi iş birliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen yarışmada “Dilde, fikirde, işte birlik konulu Türk Dünyası Şiir Ödülünü” kazanan Oktay Öksüzoğlu’nu kabul etti.

Milli Eğitim bakanlığından verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Öksüzoğlu’nun eserlerinde Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi yansıttığına ve yaşattığına dikkat çekerek, yarışmada elde ettiği başarının çok değerli olduğuna vurgu yaptı.

Elde edilen başarının gurur verici olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi tüm dünyaya anlattığını dile getiren Çavuşoğlu, böylesi önemli isimlerin ve eserlerin ülke gençleriyle buluşturulması gerektiğinin de altını çizdi.

Çavuşoğlu, Öksüzoğlu’nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

-Öksüzoğlu

Oktay Öksüzoğlu da konuşmasında, eserlerinde Kıbrıs Türkünün verdiği mücadeleyi yaşatmak için uğraştığını söyledi.

Bakü’de gerçekleşen ödül töreninde Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadeleleri anlatma fırsatı bulduğunu dile getiren Öksüzoğlu, “Türk dünyasının önemli bir parçasıyız. Kıbrıs’ta Anavatan Türkiye’nin desteği ile verdiğimiz büyük mücadele, tüm Türk dünyasına umut olmuştur.” ifadelerini kullandı.