Bakan Çavuşoğlu ve Başkan Sertoğlu'ndan Çerkez'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, tarihte ilk kez Puma’nın KKTC Milli Takımı’na özel tasarladığı formalardan 3 bin adet alarak okullara bağışlayan iş insanı Günay Çerkez’i ziyaret ederek birlikte forma takdim etti.

Çavuşoğlu: “Bize düşen çocuklarımıza bu aşkı ve sevgiyi aşılamak”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, KTFF Başkanı Sertoğlu’nun Çerkez’e yaptığı ziyarette kendisinin de özellikle yer almak istediğini söyledi. Günay Çerkez’in yaptığı yardımın çok değerli ve örnek alınması gereken bir durum olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Şimdi bakanlık olarak bize düşen bu formaları çocuklarımızın üzerine giydirmek, onlara bu aşkı ve sevgiyi aşılamaktır. Ben tüm çocuklarımız adına hem KTFF ve Puma yetkililerine hem de bize bu formaları ulaştıran ülkemizin önemli iş insanlarından Günay Çerkez’e çok teşekkür ederim.”diye konuştu. Çavuşoğlu, genç nesillerin ülke sevgisi ile yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Bu formaları giydiklerinde eminim gençlerimiz de heyecanlanacak ve motive olacak. Dileğim herkesin bu formaya sahip çıkmasıdır.”diye konuştu.

Sertoğlu: “Formayı çocukların üzerinde görünce kendisi de gururlanacak”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu söz konusu ziyarette yaptığı açıklamada Günay Çerkez’in çok büyük bir önderlik yaptığını ve “formamıza sahip çıkmalıyız” sözlerinin altına imzasını attığını belirtti. 3 bin adet KKTC Milli Takım formasının KKTC’deki okullara dağıtılacağını ve çocuklarımızın bu formaları taşıyacağını kaydeden Sertoğlu, “KTFF adına Günay Bey’e bu müthiş katkısı için teşekkür ederim. Bizim amacımız bu formaya sahip çıkılması, bu formayla yeni nesillerin yetişmesidir. Çocuklarımızın üzerinde bu formayı gördükçe eminim kendisi de en az bizim kadar gururlanacaktır.”dedi.

Çerkez: “Yeni nesillerin bu kültürle yetişmesi çok önemli”

İş insanı Günay Çerkez ise, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na yaptığı ziyaretten ötürü teşekkür etti. Çerkez, genç nesillerin bu ülkeye sahip çıkması gerektiğini ve bunu aşılamalarının kendilerinin de görevi olduğunu kaydederek, “3 bin adet KKTC forması okullarda çocuklarımızın üzerinde olacak, bu formayı onlar terletecek ve eminim gururla taşıyacak. Biz şirket olarak bu formaya sahip çıkacağız ve elimizden gelen her türlü katkıyı da yapacağız.”dedi. Çerkez, yeni nesillerin bu kültürle yetişmesinin önemli olduğunu işaret ederek, “KTFF ve Puma yetkililerine bana bu yardımı yapmama olanak sağladıkları için teşekkür ederim, dilerim her şey onların da arzuladığı gibi olur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu’na da bana bu formaların okullara ulaşması için verdiği destekten dolayı teşekkür ederim.”dedi.

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15/09/2022 15:41