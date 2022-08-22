Bakan Çavuşoğlu: Yapılan güzel işler örtbas edilmeye çalışılıyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı Manşet + programında yeni eğitim dönemine ilişkin değerlendirmeler yaptı, soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, bazı gazetelerin manşetlerine devlet okullarının fiziki durumlarına yönelik çıkan haberlerin yanlış olmadığını ancak yeni açılan okullarla ilgili tek bir satır bile yer almadığını yapılan güzel işlerin örtbas edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, okullarda sıkıntılar olduğunu ve bu sıkıntıları aşmak adına çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

“Kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız 20 milyonluk bir harcama var, tamir ve tadilatlar için toplamda 28 milyon daha harcama yapılacak” diyen Bakan Çavuşoğlu, bu tamir ve tadilatların bir kısmının bitirilememesinin sebebinin ihalelerin defalarca tekrar edilmesi olduğunu kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, dövizdeki dalgalanmalar karşısında sürekli fiyat artışları yaşandığını anlattı.

Bu yıl 4 yeni okul ile eğitime başlanacağına dikkati çeken bakan Çavuşoğlu, “tarihte hangi dönem 4 yeni okulla eğitime başlandı bilen varsa söylesin” dedi.

“Bize çatlak duvar gösterenlere cevabımdır bu ülkeye 13 yeni okul kazandırdık” diyen Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile işbirliğinde ilkokullara 48 laboratuvar, bir gezici fen-bilim aracı, orta eğitimde 21 okula laboratuvar kurulduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın mali konularda desteğe ihtiyacı olduğunun ortada olduğunu dile getiren bakan Çavuşoğlu, bazı ufak tefek tamiratların veya boya işlerinin de sendika-okul aile birliği işbirliğiyle çözümlenebileceğini belirtti.

Bir soru üzerine özel okullardan devlet okullarına bir yığılma beklenmediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele’ye kazandırılan yeni okullar ile bu bölgelerde rahatlama sağlanacağını kaydetti.

Yeni dönemde öğretmen eksikliği yaşanmayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı konusunda yapılan eleştirileri de yanıtladı.

“Öğretmenlerimize binlerce kez teşekkür etmiş biriyim ve etmeye devam edeceğim ama bu binlerce kez teşekkür ettiğim öğretmen profilinin dışında öğretmen kabul etmem” diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, öğretmenin vermesi gereken ders saatlerine uymasını sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, “dünyayı da incelediğinizde okulların açık olduğu dönemde sayısal anlamda sorunumuz var, öğrencilerin aldığı ders saati ve öğretmen çalışma saatleri dünyadan çok kopuktur” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, “Öğretmenlerin girmesi gereken ders saatleri ile ilgili bir mücadelem yok yasada öğretmenlerin 20 saattir ders saati bunun istismarının önüne geçmeye çalışıyorum” dedi.

Çavuşoğlu, yasada yapılacak düzenleme ile hizmet içi eğitim kurslarına katılımı artırmayı hedeflediklerine de dikkati çekerek, 200 kişinin gelmesi gereken hizmet içi eğitime 25 kişinin katıldığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, “sen kendini geliştirmezsen benim çocuğumu nasıl geliştireceksin” dedi.

A ve B öğretmen diye anılan öğretmenler konusunda da Bakan Çavuşoğlu, 18 saat derse girmesi gereken öğretmenin 14 saat, 15 saat derse girmesi gereken öğretmenin ise haftada 10 saat derse girdiğini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, yasada yapılan çalışma ile herkesin girmesi gereken ders saatlerine girmesinin sağlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi yasasındaki değişikliklere ilişkin de bilgi verdi.

Yasada yapılan düzenleme ile lise ve ön lisans mezunların geçici öğretmenlik yapamayacağını ikinci düzenlemenin ise Türkiye üniversitelerinden mezun olanlarda Bakanlar Kurulu’ndan denklik onayı istenmeyeceğini kaydetti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin misyonunun önemine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, bu misyonu sürdürebilmek ve değerlerinin artırılabilmesi için Akademi’nin yasasının güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

BRT

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22/08/2022 16:49