Bakan Çavuşoğlu, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında, geçtiğimiz yıl eylül ayında Gazimağusa’da temeli atılan Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ziyaretinde, yeni okula haziran ayından itibaren kayıt almayı hedeflediklerini kaydetti.

Gazimağusa bölgesinin yıllardır bir liseye ihtiyaç duyduğunu belirten Çavuşoğlu, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin tamamlanmasıyla bölgede yaşanan yoğunluğun azalacağını söyledi.

En ince detayına kadar düşünülerek tasarlanan çağdaş ve modern bir okulun eğitime kazandırılacağına vurgu yapan Çavuşoğlu, “Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Ülkemiz için çok değerli ve önemli bir eserin eğitim camiamıza kazandırılması bizleri mutlu ediyor. Yonpaş Metin Derinel Lisesi her türlü fiziki ve teknolojik altyapısı düşünülerek tasarlanmış günümüz koşullarına uygun bir okul olacak” dedi.

Kamu özel işbirliğinin önemine de dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Eğitime yaptıkları bu yatırım ile geleceğimize sahip çıkan Derinel ailesine ne kadar teşekkür etsem azdır. Yeni okulumuzun ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim” diyerek sözlerine son verdi.

Açıklamada, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin iki bloktan oluşacağı ve 700 öğrenci kapasitesi, 28 sınıf, 4 laboratuvar, 250 kişilik konferans salonu, 2 suni çim saha, 1 basketbol sahası, soyunma odaları, kafeterya ve idari birim odalarının olacağı da belirtildi

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10/04/2022 10:57