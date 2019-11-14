Bakan Çavuşoğlu’ndan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 Kasım 1983’ün Kıbrıs Türk halkının hep gurur ve onur duyacağı varoluş ve özgürlük mücadelesini devlet kurarak taçlandırdığı tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 36’ncı yaşını bir kez daha gururla idrak ederken, geçmişte yaşanan zor günleri asla unutmadan geleceğe güvenle bakarak, büyük fedakârlıklarla kurulan devletimizi her alanda daha da ileriye götürme azmi ve kararlılığındayız” dedi.

Çavuşoğlu, KKTC’nin genç bir devlet olduğunu, bugünlere büyük mücadeleler sonucunda geldiklerini belirterek, bugün ileriye daha güvenle baktıklarını ve halkın refahını yükseltmek için çalıştıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu mesajının devamında şöyle dedi:

“Başta özgürlük Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyoruz. Cumhuriyetimizin güvencesi Büyük Türk Ulusu’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri’ne olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yineler, Tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.”

14/11/2019 16:22