Bakan Çavuşoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

”Bu özel günde, kadınların toplumun her alanında tam ve eşit imkanlarla çalışmaları idealine olan inancımı vurguluyor, kadınlarımızı daha güçlü, üretken emin adımlarla yoluna devam edebileceklerine güvencim tamdır” diyerek sözlerine şöyle devam etti. Toplumu ayakta ve diri tutan en önemli değer kadındır. Kadının eğitimi, çalışması, yükselmesi ve güvencesi, toplumu ve iradesini daha yükseye taşıyacaktır. Kadının toplumda aktif görev almasını engellemek toplumun varlığına yöneltilmiş bir tehdittir. Bu bakımdan kadın haklarına destek olmak hepimizin görevi olmalıdır.

Hayata kalemiyle, emeğiyle, ürettiği eserler ve her türlü düşüncesiyle katkı koyan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar dünya barışını yakalayabilmek adına, sevgi, saygı, uzlaşı içinde kadınlarımızı daha da etkin görevlerde olabilmelerini diler saygılar sunarım.“

08/03/2020 11:38