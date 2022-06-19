Bakan Çavuşoğlu’ndan Babalar Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, varlığıyla evlatlarına güç veren, iyiliğin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Hayatın her anında varlıklarıyla evlatlarına destek çıkan ve onları geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı olan babalar, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır.

Babalarımız, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailemizin koruyucusu olan en değerli varlıklarımızdır. Aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirerek bizlere güç veren babalarımız, ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir hayat sürmesini sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, çocuklarının geleceğe güvenle hazırlanmasında ve sosyal hayata atılmasında önemli bir yer tutmaktadır.

Bu nedenle, yaşamları boyunca bize güç veren, şefkatini, sevgisini bizden esirgemeyen ve hayatımızda ihtiyaç duyacağımız yüce değerleri bizlere kazandıran babalarımızı, yılda bir gün değil, her an anmalı, saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ben de bir baba olarak tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum.”

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19/06/2022 11:17