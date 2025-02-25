Bakan Çavuşoğlu’ndan İddialara Tepki: ''Teftiş Başlatıldı, Alnım Açık''

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis'te Sami Özuslu’nun konuşmasına yanıt verdi. “Cihat çağrısı” iddiasına değinen Çavuşoğlu, bu topraklarda insanların Türk ve Müslüman olarak yaşamaya devam edeceğini söyledi. Konuyla ilgili Teftiş Dairesi’ni araştırma yapmak üzere görevlendirdiğini kaydeden Çavuşoğlu, kendisine “din düşmanı” diyenlere yönelik de “Bana kel diyebilmek için saçlarının topuğuna gelmesi gerekir.” dedi.

İnanç ve fikir özgürlüğüne değinen Çavuşoğlu, alnının açık, başının dik olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, Teftiş Dairesi’nin ön araştırması tamamlandığında, gereken adımların yasal çerçevede atılacağını söyledi.