Bakan Çavuş’tan başsağlığı mesajı: “Acarkan’ın ülkemize ve halkımıza sunduğu değerli hizmetler her daim hatırlanacak”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, eski Meclis Başkanı Ayhan Halit Acarkan’ın, ülkeye ve halka sunduğu hizmetlerin her daim hatırlanacağını belirtti.

Bakan Çavuş yayımladığı başsağlığı mesajında, Acarkan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, ülkeye ve halka sunduğu hizmetlerin her daim hatırlanacağını belirtti. Çavuş, Acarkan’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Acarkan’ın bıraktığı izlerin, kendilerine ilham vermeye devam edeceğini ve hatırasının daima yaşayacağını vurgulayan Çavuş, “Bu zor günlerinde ailesinin ve yakınlarının acısını en derin duygularımızla paylaşıyoruz. Mekânı cennet olsun” dedi.