Bakan Dinçyürek, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile görüştü

9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, kurultaya katılan Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile görüştü.

Bakan Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti ev sahipliğinde düzenlenen kurultay nedeniyle diğer ülkelerin Sağlık Bakanları ile görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu, Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Üç devlet , tek millet kavramını şahsı ve ülkesi adına kalben hissederek söylediğini belirten Bakan Dinçyürek, KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Azerbaycan halkına olan sevgi ve selamlarını Azerbaycan halkına iletmesini talep etti.



Geçen hafta kalabalık bir heyetin Bakü'yü ziyaret ettiğini anımsatan Bakan Dinçyürek, temaslardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan'nın her yıl gelişimine şahitlik ettiğini belirten Bakan Dinçyürek, mütekabiliyet esasına dayalı dost kardeş bir ülke olmaktan şeref duyduğunu, iki ülke arasındaki işbirliği ve sağlık alanında yapılacak birçok iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.



Musayev, ortak bir çalışma zemini oluşturmak için hem bireysel hem kurumsal anlamda ilerlemek azrumuzdur, ülkelerimizin içten gelen sevgi, saygı ilişkilerini iletmekten memnuniyet duyarım ifadelerinde bulundu.

Musayev, bu güzel görüşmenin arkasında önemli adımlar olacağına eminim. Kurumlar arasında gerekli iletişimi kurmaya hazırız. Ülkelerimiz arası işbirliğinin gelişeceğine eminiz dedi.