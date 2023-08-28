Bakan Dinçyürek: Sorunlar elbirliği ile çözülebilir

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ve sendika yetkililerini kabul etti.

Bakan Dinçyürek, ortak hedefin insan sağlığı ve hastaların en iyi şekilde tedavi olması, aynı zamanda hasta olmadan önce sağlığın korunması olduğunu, bu yönde koruyucu hekimliğe büyük önem verdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın liderlik görevi olduğunu belirten Bakan Dinçyürek, ilgili paydaşların iş birliği ve katkılarıyla hedeflerin hayata geçeceğini söyledi.

Bakan Dinçyürek, sorunların elbirliği ile çözülebileceğini, bu konuda bakanlığın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Dinçyürek, nakil tüzüğü konusunda sendikalarla istişare içerisinde çok sayıda sağlık çalışanının mağduriyetinin giderildiğini, önümüzdeki günlerde terfi ve istihdamlar, hemşire nakilleri konusunda da diyalog yolu ile ilerlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, göreve geldiği ilk günden itibaren Dinçyürek’in sendikalarla istişare ettiğini, bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sendikanın duruşunun diyalog ve istişareden geçtiğini belirten Atan, sendika olarak sağlıkla ilgili atılacak adımlarda her türlü katkıyı koymaya, iş birliği içerisinde sorunlara çözüm bulmaya hazır olduklarını belirtti.