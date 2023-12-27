Bakan Dinçyürek, yeni yıl ziyaretleri yaptı, yeni yılın tüm hastalara şifa getirmesini diledi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yeni yıl dolayısıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ni ziyaret eden Dinçyürek, Onkoloji Servisi tarafından düzenlenen, Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’ın hazır bulunduğu, Kemal Saraçoğlu Vakfı, İngiltere'den gelen Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği temsilcilerinin de yer aldığı yeni yıl etkinliğine katılarak, çocuk hastalar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Çocuk Onkoloji Merkezi’ndeki çocukların ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Bakan Dinçyürek, çocukların yeni yıl dolayısıyla eğlenceli bir gün geçirmesinin ayrı bir moral kaynağı olduğunu ifade ederek, yeni yılın tüm hastalara şifa getirmesini temenni etti.

Çocuk Onkoloji Uzm. Dr. Dilek Bilgen, Onkoloji Pediatrik Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı ve tüm ekibe özverili hizmetleri nedeniyle teşekkür eden Bakan Dinçyürek, aynı zamanda çocuklara hediyeler dağıttı.

Dinçyürek, Çocuk Onkoloji Servisi ardından Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne geçti

Daha sonra Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Dinçyürek, Sorumlu Hekim Dr. Cansel Öztekiner’den merkezle ilgili bilgiler aldı, tedavi gören hastaların ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Dinçyürek, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin daha fazla kapasitesini artırmanın mümkün olmadığını kaydederek, toplumdan gelen talepler ve ihtiyacı karşılamak adına yatak kapasitesini yükseltmek, ilave merkezler yaratmak gerektiğini söyledi; gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Bakan Dinçyürek’e ziyaretlerinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Özel Kalem Müdürü Mehmetali Hüdaverdi eşlik etti.