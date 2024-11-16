Bakan Dinçyürek’ten sağlıkta iş birliği mesajı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul temasları kapsamında çeşitli ülkelerin sağlık yetkilileri ile biraya geldi, sağlıkta iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Makedonya Sağlık Bakanı Arben Taravari, Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı İlqar Qasımov, Küba Sağlık Bakan Yardımcısı Tania Margarita Cruz Hernandez ve Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Davron Sultanov ile bire bir görüşmeler yaptı.

Dinçyürek, yaptığı görüşmelerde, ülkeler arasında sağlık alanında ortak çalışmalar için her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Bu iş birliğinin yol haritasının karşılıklı tanışma ve anlayış ile şekilleneceğini ifade eden Dinçyürek, “Karşılıklı temas gruplarının oluşturulması ve ülkelerin sağlık alanında neler yapabileceği konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirdik. KKTC olarak, dost ve kardeş bildiğimiz ülkelerle her türlü iş birliğine açığız.” dedi.

Toplantıların gündeminde afet müdahale konuları da yer aldı.