Bakan Dinçyürek’ten trafik kazasında yaralanan askerlere ziyaret ve başsağlığı mesajı

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22/08/2024

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Bakan Dinçyürek’ten trafik kazasında yaralanan askerlere ziyaret ve başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bu sabah Akçay-Güzelyurt yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan askerleri kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgiler aldı.

-“Derin bir üzüntü yaşadık”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kazada bir askerin şehit olması nedeniyle derin bir üzüntü yaşadıklarını belirten Hakan Dinçyürek, başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Dinçyürek mesajında, “Trafik kazası sonucu araçta bulunan 11 askerimiz yaralanmış, bir askerimiz ise şehit olmuştur. Yaralı askerlerimize acil şifalar, şehidimize de Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk halkına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

22/08/2024 14:42
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TAGS: haber, kıbrıs,
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