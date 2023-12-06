Bakan Dursun Oğuz'un verdiği cevaplar montajlanarak yayınlandı

İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz, Pazartesi günü katıldığı bir televizyon programında yabancıların mal alımı ve satımı konusundaki sorulara cevap verdi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Programda verdiği cevaplar montajlanarak bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve gerçekle bağdaşmayan bir takım algıların oluşmasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

"İçişleri Bakanımız Sayın Dursun Oğuz, Pazartesi günü katıldığı bir televizyon programda yabancıların mal alımı ve satımı konusunda yönetilen sorulara cevap vermiştir.

Ne var ki; Sayın Bakanın bahse konu programda verdiği cevapların yer aldığı bölümler montajlanarak bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanmış ve gerçekle bağdaşmayan bir takım algıların oluşmasına neden olmuştur.

Bilinmelidir ki yaratılmaya çalışılan algı ile Sayın Bakanın söylemleri asla bağdaşmamaktadır.

Sayın bakanımızın söyledikleri açıktır, nettir ve arşivlerde bulunmaktadır.

Bu vesile ile yaratılmaya çalışılan algının gerçeklerle bağdaşmadığını bir kez daha gözler önüne sermek adına programın ilgili bölümünü ekte sunuyoruz.

İçişleri Bakanlığımız; devletimizi, kurumlarımızı devre dışı bırakmaya çalışan, kayıt dışı mal alım ve satışlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmaları başlatmış olup kısa sürede tamamlayacaktır."