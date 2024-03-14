Bakan Ertuğruloğlu, Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Nasırov ve beraberindeki heyeti kabul etti

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14/03/2024

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Bakan Ertuğruloğlu, Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Nasırov ve beraberindeki heyeti kabul etti

 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ülkede temaslarda bulunan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Elman Nasırov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, kabulde iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi yönünde karşılıklı görüşler paylaşıldı.

“Karabağ Azerbaycan’dır” diyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkı olarak Azerbaycan’ın Karabağ zaferinden büyük bir sevinç duyduklarını, Karabağ zaferini tüm Türk dünyasının zaferi olarak gördüklerini belirtti.

14/03/2024 13:16
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TAGS: haber, kıbrıs
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