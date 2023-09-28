Bakan Ertuğruloğlu, New York’un ardından başkent Washington’da temaslarda bulundu

BD ziyareti kapsamında temaslarını New York’un ardından başkent Washington’da sürdüren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD Kongresinde Kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, muhataplarına Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgi veren Ertuğruloğlu, ABD yönetiminin Kıbrıs’taki taraflara eşit muamele etmesinin önemine dikkat çekti.

Ertuğruloğlu, Atlantic Council ve Hudson Institute düşünce kuruluşlarında yuvarlak masa toplantılarına katılarak, bölge uzmanlarına Kıbrıs Türk tarafının vizyonu hakkında bilgi verdi ve Kıbrıs’ta iki devletli bir uzlaşının gerek Adada gerekse bölgede iş birliği ve istikrar için elzem olduğunu vurguladı.

Bakan Ertuğruloğu, Washington’da bulunduğu sürede ABD medyasının yanı sıra Türkiye medyasının buradaki muhabirlerine de mülakatlar verdi. Ertuğruloğlu ve heyeti Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan tarafından onuruna verilen akşam yemeğine de katıldı.

ABD ziyareti süresince Ertuğruloğlu’na Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Danışman Osman Ertuğ ve Bakanlık Birinci Sekreteri Çağrı Kalfaoğlu eşlik etti. Ertuğruloğlu'nun, ABD temaslarını tamamlamasının ardından bugün KKTC’ye dönmesi bekleniyor.