Bakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği'ne üye ülkelerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı.

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12/01/2025

Bakan Fidan, Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Arap Birliği'nden Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarıyla Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldığı belirtildi.

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TAGS: Dünya, bakan Fidan, suriye
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