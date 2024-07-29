Bakan Fidan: Tarih bütün soykırımcılar için aynı şekilde sonuçlanmıştır

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29/07/2024

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Bakan Fidan: Tarih bütün soykırımcılar için aynı şekilde sonuçlanmıştır

TC Dışişleri Bakanı Hakan Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

Bakan Fidan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır."

Siyonist işgal rejimi sözde Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşım yapmıştı.

29/07/2024 09:07
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TAGS: hakan fidan
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