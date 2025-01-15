Bakan Gardiyanoğlu: Asgari Ücret toplantısı bu hafta

Bakan Gardiyanoğlu: 2025 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere Perşembe veya Cuma günü için toplantı çağrısı yapacağım

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15/01/2025

Bakan Gardiyanoğlu: Asgari Ücret toplantısı bu hafta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT’de yayınlanan ’18. Saat’ programında asgari ücret konusunu değerlendirdi.

Gardiyanoğlu 2025 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere Perşembe veya Cuma günü için toplantı çağrısı yapacağını açıkladı.

Bakan Gardiyanoğlu, asgari ücret masasının bir denge masası olduğunu belirtti ve tüm tarafların korumasının önemine işaret etti.

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TAGS: asgrai ücret
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