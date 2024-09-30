Bakan Gardiyanoğlu asgari ücret toplantısı sonrası açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sonrası basına açıklama yaptı.

Bakan olarak kendisinin her zaman oybirliğine ulaşmak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını söyleyen Gardiyanoğlu, oyçokluğuyla önceki toplantıda kararlaştırılan rakamın geçerli olması kararı alındığını belirtti.

Gardiyanoğlu, işveren tarafının ortaya bir rakam ya da yüzdelik koymadığını, artışa olumsuz baktıklarını söylediklerini kaydetti.

-Serdaroğlu: İşveren tarafının itiraz gerekçelerini gerçekçi bulmadık

İşçi tarafını temsilen toplantıya katılan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da işveren tarafının itiraz gerekçelerini gerçekçi bulmadıklarını dile getirdi.

Ortada bir kısır döngü olduğuna katıldıklarını belirten Serdaroğlu, sorunun temeline inmeye hazır olduklarını, bu yapılmadıkça sorunu çözmenin mümkün olmayacağını kaydetti.

Serdaroğlu toplantı öncesi değindiği unsurları tekrarlayarak sorunun temelinde hükümet icraatları ve vergi afları olduğunu söyledi.