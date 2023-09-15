Bakan Gardiyanoğlu, Gazimağusa’da incelemelerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Gazimağusa’daki şubelerini ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Bakan Gardiyanoğlu, çalışma koşulları ve daha verimli çalışma konusunda personelle görüş alışverişinde bulundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Gardiyanoğlu, Merkezin ihtiyaçları hakkında da bilgi aldı.

Merkeze devam eden özel gereksinimli gençler Bakan Gardiyanoğlu’na sürpriz doğum günü kutlaması yaparak pasta kesti.