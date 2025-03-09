Bakan Gardiyanoğlu Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Gardiyanoğlu habersiz gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kalkanlı Yaşam Evi koşullarını denetledi, yetkililerle görüştü.

Gardiyanoğlu, Yaşam Evi’ndeki yaşlılarla da sohbet etti, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Gardiyanoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Yaşlılarımızın hak ettikleri bakım, saygı ve özeni görmesi her zaman önceliğimizdir. Denetimlerimiz ve ziyaretlerimiz habersiz olarak aralıksız devam edecek. Benzer ziyaretlerimizi diğer birimlerimizde de sürdüreceğiz. Tüm gayemiz hizmet verdiğimiz alanlarda kalite standartlarımızı daha da yükseltmek. Bu çerçevedeki çalışmalarımız kesintisiz sürecektir.” ifadelerini kullandı.