Bakan Gardiyanoğlu, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Organizasyonunda, Merit Oteller Grubu ve sponsor iş insanlarının desteğiyle , Lapta Huzurevi’nde yaşlıların yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek amacıyla 8 odada gerçekleştirdiği tadilat projesinin tamamlanması nedeniyle bir de tören düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sadık Gardiyanoğlu törende yaptığı konuşmada, 18 aylık sürede Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği, Merit Otelleri ve iş insanlarının işbirliğiyle Lapta Huzurevi’nde birçok çalışmanın yapıldığını belirtti.

Bakan olarak sosyal hizmetlere çok büyük önem verdiğini kaydeden Gardiyanoğlu, 12 yılda tamamlanamayan Demirhan Engelsiz Yaşam Evi’nin tamamlandığını, bunun yanında sorunlarla anılan Kalkanlı Yaşam Evi’nin çok daha iyi bir noktaya getirildiğini anlattı.

Gardiyanoğlu, Alsancak bölgesinin ihtiyaç duyduğu yeni bir ilkokul binasının yapılabilmesi için Bakanlığa ait bir arazinin de LAÇ belediyesine tahsis edildiğini de belirtti.

Lapta’da temeli atılan ancak tamamlanmayan yeni huzurevine de değinen Gardiyanoğlu, projenin tamamlanması için çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti.

Yeni Lapta Huzurevi binasının daha çağdaş olması için tadilat projesi hazırlanacağını dile getiren Gardiyanoğlu, tadilat dosyasının haftaya tamamlanmasını beklediğini aktardı.

Gardiyanoğlu, Lapta’da yapılacak huzurevinin keşif bedelinin 180 milyon Türk Lirası olduğunu, bu miktarın üçte ikisinin kaynak olarak bulunduğunu, geriye kalan rakamın da en kısa sürede bulunacağına inandığını kaydetti.

Yeni huzurevi binası için ihale sürecini 2025 ortalarında başlatmayı, binayı ise 2026’da tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Gardiyanoğlu, amaçlarının huzurevi yaşlılarına daha huzurlu ve rahat bir ortam sunmak olduğunu söyledi.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, Lapta Huzurevi’nin mevcut binasında, yaşlıların yaşamlarını daha iyi noktaya taşımaya yönelik her projenin büyük değer taşıdığını söyledi ve projeye emek koyan herkese teşekkür etti.

Ataser, yaşlılarının daha rahat, sağlıklı ve konforlu bir ortama kavuşması, sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi için yarım kalan huzurevi binasının tamamlanması gerektiğini ifade etti. Ataser, belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Son dönemde yaşlı bakım evlerine olan ihtiyacın arttığını da belirten Ataser, beldede özel huzurevi açmak isteyen yatırımcılara da kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Zekiye Davman, dernek olarak sadece yaşlılar haftası ve özel günlerde değil, her zaman yaşlıların yanında olduklarını söyledi.

İş insanlarının desteğiyle 8 odanın mefruşatı, mobilyaları, iç donanımı ve boyasının yenilendiğini belirten Davman, Merit Oteller Grubu’nun katkılarıyla da binanın dış cephe boyasının yapıldığını kaydetti.

Merit Otelleri Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses de, yaşlıları sürekli ziyaret ederek onların yanında olmaya çalıştıklarını, Merit Otelleri olarak, Huzurevini daha rahat, temiz ve konforlu bir hale getirecek bu projeye katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından projeye katkı koyanlara teşekkür plaketleri verildi ve odalar gezildi.