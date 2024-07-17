Bakan Gardiyanoğlu rüşvet skandalında sessizliğini bozdu: ''Onay makamı benim, Oğuz Beyin işlem yetkisi yoktu''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, geçtiğimiz hafta rüşvet iddialarıyla tutuklanan ve görevden alınan Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse hakkında Bugün Kıbrıs'a konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, kendi atadığı ve rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse ile kısa bir görüşme yaptığını belirterek, “Geçmiş olsun dedim. Kendisi hakkında birçok itham var, ben de merak ediyorum. Dinlen ve gel dedim. Avukatlar detaylı bilgi veriyor ama ondan da dinlemek isterim” dedi.

Onay makamının kendisi olduğunu ifade eden Bakan, Köse’nin işlem yetkisinin olmadığını belirtti. Bakanlığın aylık 35 bin işlem yaptığını vurgulayarak bunu kendisinin takip etmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ve henüz Köse’ye dava okunmadığını belirten Gardiyanoğlu, polisin kendisini ifade vermeye çağırması durumunda hazır olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu şunları söyledi:

“Beş dakika görüştük. Geçmiş olsun dedim. Biliyorsunuz, kendisini tutuklu olduğu sırada görevden almıştım. Dinlen ve gel konuşalım dedim. Bir sürü itham var, ben de merak ediyorum. Avukatlar detaylı bilgi veriyor ama ondan da dinlemek isterim. Onay makamı benim, Oğuz Beyin işlem yetkisi yoktu. Bakanlığım aylık 35 bin işlem yapıyor, benim bakan olarak bunları kontrol etmem mümkün değildir. Şu an herhangi bir itham yapamıyoruz Oğuz Beye, hala dava okunmadı, soruşturma devam ettiği için teminata bağlandı. Polise, herhangi bir dava konusu olursa ifade vermeye hazır olduğumu belirttim.”