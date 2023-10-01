Bakan Gardiyanoğlu: Sorunları paydaşlarımızla çözmeye devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Çalışma hayatında önemli adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalıların ilaca ulaşımda yaşadığı sıkıntıyı yakından bildiklerini, işini layıkıyla yapan doktor ve eczacıları selamladıklarını, ama başka hesaplarda olanların karşısında olduklarını ifade etti.

Gardiyanoğlu şunları söyledi:

2 Ekim pazartesinden itibaren kronik hastaların aylık yazılan reçeteleri 6 aylık kabul edilecek

1 Kasım tarihi itibariyle kamu hekimlerinin yazmış olduğu reçeteler devlet hastanesinde ilaç yoktur mührü vurulduktan sonra anlaşmalı eczanelerde yüzde 80 indirimli hastalara ilaç tedariki yapılacaktır.

Bazı eczanelerin özellikle sosyal sigortalara ilaca erişim noktasında yaşattıkları güçlükler bilgimiz dahlindedir bunlarla ilgili de bu hafta gerekli tertibatı alacağız.

Eczacılar Birliği, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve Tabipler Birliği bu süreçte ve soruşturma kapsamında bakanlığımıza tam destek olduklarını her platformda dile getirmektedirler bu sorunları ilgili paydaşlarımızla konuşarak çözüyoruz. Yeni sorunlarla karşılaştıkça paydaşlarımızla birlikte çözmeye devam edeceğiz