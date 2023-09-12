Bakan Gardiyanoğlu, Soruşturma İçin Polise Şikayette Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, sağlık sektöründe ortaya çıkan yolsuzluk hakkında Haber Kıbrıs'a önemli bir açıklama yaptı. Gardiyanoğlu, göreve geldiği ilk günlerden itibaren bu konunun takipçisi olduğunu belirterek, son bir aydır detaylı bir araştırma yürüttüklerini ifade etti.

Gardiyanoğlu, bugün itibariyle, resmi bir şikayette bulunarak, polis tarafından konunun soruşturulmasını talep ettiğini belirtti