Bakan Gardiyanoğlu: Toplantı çağrısını cuma gününe yaptım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu BRT’de 14.Saat programına yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Cuma günü saat 10.00’da toplayacağını ve taraflara resmi davetin yapılacağını söyledi.

“HAYAT PAHALILIĞI ORANINDA HEMEN HEMEN HERKESİN GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR”

Gardiyanoğlu, “Cuma günü saat 10.00’da Asgari ücret toplantısı çağrısını yaptım. Tabi ki gerek işverenler gerekse işçi sendikalarla da telefon trafiğim ve görüşmelerim devam ediyor. Artık yüzdeliklerle ilgili değil daha çok Maliye Bakanlığı’nın vergi matrahlarından bahsetti sayın Başman. Bu konuyu Berova ile de paylaşacağım. Hayat pahalılığı oranında hemen hemen herkesin görüş birliği var. Gerek işçi gerekse işverenin önerilerini Cuma günü yapılacak olşan toplantıda alacağız.Umarım ki Cuma günü sonuçlandırırız. Bir yerde sonuçlandırmak arzusundayım.Eğer Cuma günü görüşleri alıp, sonuçlandıramazsak en geç de bir sonraki Salı günü Asgari ücreti artık sonuçlandırmak arzusundayım açık söyleyim”dedi.

“İŞVEREN TEMSİLCİLERİ İLE AYRI BİR GÖRÜŞMEM OLACAK”

Bakan Gardiyanoğlu, “İşveren temsilcileri ile ayrı bir görüşmem olacak. Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı prim desteklerimiz vardır. Onların devam etme süreleri ile ilgili açılımım var. Bunları işveren temsilcileri ile paylaşacağım. Masaya gelmeden önce her iki tarafın görüşlerine paralel veya ortak bir nokta zemini hazırlayarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplamaya çalışıyorum. Öğleden sonra ve Perşembe günü de aynı şekilde olmak üzere tüm girişimlerin her iki tarafla da olacak. Cuma günü de masayı eminim birçok ortak noktada uzlaşarak toplanacağız kanaatindeyim”diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİKTEN SONRA KOMİSYONU YENİ SİSTEMİN BELİRLENMESİ İÇİN TOPLANTIYA ÇAĞIRACAĞIM”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

“Her iki tarafa de ben düşüncelerimizi aktardım. Asgari ücret belirlenmesi ile ilgili yeni sisteme pozitifdirler. Ama dediğim gibi yeni asgari ücreti belirledikten sonra bir sonrakilerle ilgili yeni asgari ücretin açılımını belirlemek veya oylamakla ilgili tekrar Ocak ayı içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonunu bu kez yeni sistemin belirlenmesi ile ilgili toplantıya çağıracağım” dedi.