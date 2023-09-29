Bakan Gardiyanoğlu: Yakında çalışma affı çıkacak

Bakan Gardiyanoğlu, yakında “Çalışma Affı”nın çıkacağını, bu affın; adada olan ve bir şekilde kaçağa düşüp sistem dışı kalan, bu ülkede çalışmak isteyen Türk uyruklu kişileri kapsayacağını açıkladı

“En büyük hedeflerimizden biri kayıt dışılığın önüne geçmektir” diyen Gardiyanoğlu, yakında çalışma affının çıkacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, affın, adada olan ve bir şekilde kaçağa düşüp sistem dışı kalan, bu ülkede çalışmak isteyen Türk uyruklu kişileri kapsayacağını, ayrıca affa başvuracak kişilerin işyerleri üzerinden başvuracağını anlattı.

Gardiyanoğlu, “Yatırımlarını düzgün yapan, devlete ödev ve sorumluluklarını yerine getiren sıkıntı yaşıyor, kaçak çalışanlar ödüllendiriliyor” diye çok şikayet aldıklarını ifade ederek, “Biz de hızlı bir şekilde çalışma affını gündeme getiriyoruz. Bu aftan yararlanmak istemeyen ve kayıt dışı çalışma hayatına devam eden işletmeler olursa yaptırımlar uygulanacaktır. Çalışma Dairemiz denetimler için 6 ilçede sahada olacak. Bu ülkede kimsenin haksız bir şekilde kazanç elde etmesine bakanlık olarak gönlümüz razı değildir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Oto Elektrikçiler Birliği Başkanı Abdo Okur, Gardiyanoğlu’na plaket takdim etti.