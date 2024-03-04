Bakan Gardiyanoğlu'ndan Hüseyin Önder Ecesoy İçin Duygusal Başsağlığı Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yaşama veda eden Hüseyin Önder Ecesoy için duygusal bir başsağlığı mesajı yayınladı.

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04/03/2024

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Bakan Gardiyanoğlu'ndan Hüseyin Önder Ecesoy İçin Duygusal Başsağlığı Mesajı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy'un vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Gardiyanoğlu mesajında, "Seninle aynı yolu yürümekten hep gurur duydum Önder Baba… Bundan 20 gün önce konuştuğumuzda benden istediğin konu bende… Mekanın cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

04/03/2024 12:09
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TAGS: haber, kıbrıs, Hüseyin Önder Ecesoy
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