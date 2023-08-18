Bakan Gardiyanoğlu’ndan Mehmet Seyis için taziye mesajı: “Hayatını sendikal mücadeleye adadı”

Bakan Gardiyanoğlu, Mehmet Seyis’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Gardiyanoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Hayatını ülkemizde sendikal mücadeleye adayan, fikirleri ve tecrübeleriyle çalışma yaşamına katkılar koyan, uzun yıllar DEV-İŞ sendikasına başkanlık yapmış, emek hareketinin önemli isimlerinden değerli sendikacı Mehmet Seyis’i kaybettiğimizi üzülerek, öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum.”