Bakan Karaismailoğlu geliyor... Gündem; Ercan ve 5G

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geleceği öğrenildi. KKTC’ye ziyaret gerçekleştirecek olan Karaismailoğlu’nun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yla görüşeceği ve ziyareti çerçevesinde Yeni Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulunacağı da belirtildi. Bakan Karaismailoğlu'nun 4.5 5G projesi, limanlar ve telekomünikasyonla ilgili önemli görüşmeler yapacağı da öğrenildi.

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30/08/2022 13:53