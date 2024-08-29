Bakan Oğuz: “30 Ağustos zaferiyle Türk milleti, vatan bütünlüğünden ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan etti”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos zaferiyle Türk milletinin, vatan bütünlüğünden ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Oğuz, mesajında özgürlük ve değerlerin korunması için tarih boyunca birçok mücadelenin ve çabanın verildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“30 Ağustos zaferiyle Türk milleti, vatan bütünlüğünden ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu zaferin yaktığı ateş, hürriyet azmindeki başka milletlerin de yolunu aydınlatmıştır. Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından birisi olmuştur. Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünde, tarihten aldığımız güçle bağımsızlık ruhunu daima yaşatacak gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmişiyle onur duyan ve istikbaline sahip çıkan evlatlarımız, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman Mehmetçiklerimizin aziz hatıralarına minnet ve saygılarımı sunuyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum”