Bakan Oğuz Agritech Trading Ltd’i ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tarım alanında faaliyet gösteren Güzelyurt’ta Agritech Trading Ltd’i ziyaret etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, Agritech Trading Ltd. direktörleri İbrahim ve Emirzade Terzioğlu kardeşlerle yaptığı görüşmede, böylesine bir zamanda üreticilere birçok çeşidi aynı çatı altında sunma imkanı yaratan şirketin, sektöre büyük katkı sağlağını ifade etti.

Oğuz, Terzioğlu kardeşleri tarım ve hayvancılık sektörüne yaptıkları yatırımdan dolayı tebrik etti.

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27/10/2022 16:46