Bakan Oğuz Aksakallı’yı kabul etti

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’de Sivil Savunma Teşkilat Başkanı olarak da görev yapmış, TC Genelkurmay Başkanlığı eski Özel Kuvvetler Komutanı, emekli Korgeneral Zekai Aksakallı’yı kabul etti.

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23/08/2023

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Bakan Oğuz Aksakallı’yı kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Bakan Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aksakallı’nın ülke adına yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Oğuz, 15 Temmuz’da gösterilen direnişteki kahramanlığın unutulmadığını da vurguladı.

23/08/2023 15:35
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TAGS: dursun oğuz, zekai aksakallı
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